Брюссель, 17 июля, 2017, 12:47 — ИА Регнум. «Благодаря сегодняшнему решению мы позволим экспортировать в ЕС большее количество продуктов», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Torange.biz Пшеница. Небо

Подчеркивается, что поддержка Украины и укрепление политических и торговых связей является «долгом» Евросоюза, в особенности перед лицом конфликта на юго-востоке страны.

Ранее эти меры были одобрены Европарламентом, соответствующее решение было принято 4 июля.

Меры предусматривают введение дополнительных квот, по которым украинские производители смогут беспошлинно ввозить свою продукцию на европейский рынок.

Речь идет, в первую очередь, о производителях сельхозпродукции. Ежегодно Украина по квоте может ввезти в ЕС без пошлины 3 тыс. тонн томатов, 65 тыс. тонн пшеницы, 625 тыс. тонн кукурузы и 325 тыс. тонн ячменя.

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