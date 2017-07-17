Санкт-Петербург, 17 июля, 2017, 12:47 — ИА Регнум. В предстоящий День ВМФ впервые в истории боевые корабли пройдут кильватерным строем по Неве мимо четырех разведенных в дневное время петербургских мостов — Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного. Об этом рассказал 17 июля заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Малый ракетный корабль «Серпухов» во время тренировке в Неве

Вице-адмирал Федотенков отметил, что военно-морской парад 2017 года возрождает исторические традиции, заложенные еще Петром I в 1723 году.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля. В нем примут участие боевые корабли и морская авиация сразу нескольких флотов, в том числе Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского. Наиболее крупные корабли ВМФ России будут участвовать в параде на рейде Кронштадта: они не могут войти в Неву по техническим параметрам.

Как сообщили в Минобороны России, в параде примут участие несколько десятков надводных и подводных кораблей. В их числе будут и корабли 1-го ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

После завершения парада на несколько кораблей в Кронштадте и у набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге будет открыт доступ посетителей — петербуржцев и гостей Северной столицы.

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Культурная программа Дня ВМФ развернется на нескольких площадках — на Дворцовой площади, в Александровском саду, Петропавловской крепости, а также в Кронштадте. Будут организованы выставки, состоятся выступления духовых оркестров, водно-спортивные праздники. Главные «звёзды» культурной программы парада — Вячеслав Бутусов и Хор Турецкого.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов рассказал журналистам и о еще одной культурной составляющей парада. Поскольку дни его подготовки и проведения совпадают с днями пребывания в городе мощей святого Николая Чудотворца, покровителя моряков, для участников и гостей парада в Морском соборе в Кронштадте будет совершена литургия.

Прямая трансляция Главного военно-морского парада пройдет на «Первом канале». Кроме того, для петербуржцев будут установлены девять мультимедийных экранов в центре города.

Как уже сообщалось, на время подготовки и проведения парада будет ограничено движение на мостах в центре города и прилегающих улицах, также изменятся маршруты общественного транспорта, а прогулочные речные суда не будут выходить в Неву. На время прекращения движений по центральным мостам станет бесплатным проезд по центральному участку ЗСД.