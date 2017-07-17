Ростов-на-Дону, 17 июля, 2017, 12:13 — ИА Регнум.

Двухэтажный дом №34 на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону, несущая стена которого обрушилась в прошедшие выходные, аварийным не был. В этом ИА REGNUM заверили в городской администрации. Более того, котлован на соседнем участке был вырыт вопреки запрету чиновников.

ИА REGNUM Аварийный дом

Так, городской департамент архитектуры и градостроительства ранее отказал в выдаче разрешения на строительство и реконструкцию строения на участке, расположенном по соседству с жилым домом. Но это не помешало нерадивому собственнику начать работы без соблюдения норм.

Напомним, ЧП произошло 15 июля. К счастью, обошлось без пострадавших. Жильцов квартир успели оперативно эвакуировать. Конструкцию двухэтажного дома сейчас укрепляют и устраняют деформированную стену.

Прокуратура совместно со следователями проводит проверку, в ходе которой выяснятся обстоятельства инцидента, и будет принято процессуальное решение.

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В исторической части Ростова-на-Дону рухнул фасад дома

Отметим, жилой дом находится в исторической части города-миллионника. Большинство строений, расположенных здесь, принадлежит к старому фонду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты Общероссийского народного фронта в ходе инспекции многоквартирных домов уже заявляли о том, что чиновники не всегда хотят признавать объекты аварийными. Сами жильцы обивают пороги муниципальных комиссий, чтобы доказать опасность проживания в подобных домах. Не исключено, что дом, в котором произошло обрушение стены, нуждался в особом внимании со стороны властей.