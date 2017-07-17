Вашингтон, 17 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Смена власти в Пхеньяне может произойти в любой момент, считает американский дипломат Энтони Блинкен, пишет газета The Asahi Shimbun.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

По словам Блинкена, который в администрации 44-го президента США Барака Обамы занимал пост заместителя госсекретаря, о такой возможности следует знать Японии, Южной Корее и Китаю.

«Это может произойти в любое время», — сказал он.

Как отметил американский дипломат, на эту тему Вашингтону, Токио, Сеулу и Пекину следует провести консультации. В частности, должен быть поднят вопрос управления северокорейскими ядерными объектами, а также — вопрос о готовности военнослужащих к возможной смене власти.

Дипломат сообщил, что в связи с вероятной сменой власти в Пхеньяне уже пытался вести переговоры с Пекином. Между тем результата достичь не удалось: Пекин счел обсуждение этой темы провокационным.

Напомним, 16 июля стало известно, что Пхеньян не собирается обсуждать с кем бы то ни было свою ядерную и ракетную программы до тех пор, пока США «не прекратят свою вражескую политику».