Кабул, 17 июля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Число жертв среди мирного населения в Афганистане достигло нового максимума: с января по июнь 2017 года в результате боев и терактов были убиты 1662 человек, 3581 человек были ранены, пишет Der Focus.

Афганистан. Девочка

Об этом 17 июля сообщили сотрудники Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Отмечается, что 40% всех жертв погибли в результате терактов, ответственность за совершение которых взяли на себя террористические организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Среди погибших насчитывается 174 женщин и 436 детей. Особо опасной территорией считается столица Афганистана Кабул и ее окраины.

В результате последнего крупного теракта в Кабуле 31 мая погибли 150 человек, среди них 92 мирных жителя.

По данным МООНСА, с начала 2009 года по настоящее время в Афганистане погибли 26,5 тыс. мирных жителей и около 50 тыс. получили ранения.