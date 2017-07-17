Рига, 17 июля, 2017, 11:56 — ИА Регнум. На одной из крупных латвийских ферм AS Latgales Bekons (Латгальский бекон), выявлена Африканская чума свиней (АЧС), сообщает LETA.

Свинья

По данным Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), в хозяйстве, которое расположено в волости Вишкю Даугавпилсского края (восток Латвии), содержатся 6000 свиней. На данный момент сотрудники ПВС предпринимают меры по предотвращению распространения АЧС и проводят эпидемиологические исследования. Эксперты должны установить, как свиньи могли заразиться африканской чумой. Введен карантин — защитная зона в радиусе три километра и надзорная зона в радиусе десяти километров. Стоит отметить, что предыдущий случай заражения АЧС домашних свиней был констатирован несколькими днями ранее — в приусадебном хозяйстве в Аглонской волости заболели три свиньи.

Как сообщили в ПВС, на ферме Latgales Bekons будет ликвидировано примерно 6000 животных. Представитель министерства земледелия Дагния Муцениеце назвала ситуацию сложной для предприятия и свиноводческой отрасли в целом. Отметим, что после заключения Продовольственно-ветеринарной службы, предприятие сможет получить компенсацию от государства. Она будет предоставлена из средств Госбюджета на непредвиденные случаи.

Оборот Latgales Bekons в 2016 году составил 1,676 млн евро. На предприятии трудилось 69 работников.

Это не первый случай массового уничтожения свиней из-за вспышки АЧС в 2017 году. Так, в январе 2017 года ООО «Ancers» пришлось ликвидировать более 15 000 свиней на ферме Rukas в Кримулдском крае. Председатель правления свиноводческого предприятия Раймонд Калванс сообщил, что убытки могут составить миллионы евро. Наряду с финансовым ущербом ферму тревожит потеря генетического материала.

«Будет пустыня. Это сильный эмоциональный и финансовый удар. Убытки составят миллионы евро, потому что мы начали стремительное развитие, но самое трагичное в том, что гибнет генетический материал, в том числе свиньи местной породы «латвийская белая», которыми мы обеспечивали и другие хозяйства», — сказал Калванс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Африканская чума свиней продолжает распространяться на территории Латвии. Так, с начала 2017 года АЧС уже констатирована у 673 кабанов в 153 волостях 67 краев. Для сравнения — в 2016 году в целом было выявлено 1140 случаев АЧС у диких кабанов, а на одной из ферм из-за опасной болезни пришлось ликвидировать 142 свиньи.

Читайте также:

Африканская чума свиней захватывает новые территории Латвии

Африканская чума свиней уже в нескольких километрах от столицы Латвии