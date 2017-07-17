Вашингтон, 17 июля, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Почти 60% жителей США не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США, пишет 17 июля Der Tagesspiegel, ссылаясь на результаты совместного опроса ABC News и The Washington Post.

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Это — самый низкий рейтинг поддержки президента Соединенных Штатов в течение первых шести месяцев правления за последние 70 лет.

Согласно результатам опроса, лишь 36% респондентов одобряют работу Трампа на посту президента США. Данный показатель снизился на шесть пунктов по сравнению с результатами опроса, проведенного по итогам 100 дней его президентства.

Отмечается, что за аналогичный период (первые полгода правления) бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший имели рейтинг поддержки 59%.

Результаты опроса показывают также, что 60% всех опрошенных респондентов уверены в том, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.