Ставрополь, 17 июля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Напомним, авария, участником которой стал рейсовый автобус, выполнявший рейс сообщением «Кизляр — Пятигорск», произошла около 00:30 17 июля на 251-м км трассы Р263. Как сообщало ИА REGNUM, предположительным виновником ДТП стал водитель автомобиля ВАЗ-2110, который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Столкновения с рейсовым автобусом Neoplan избежать не удалось. В результате двое погибли — водитель «десятки» и пассажир автобуса, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Gibdd.ru Авария на трассе на Ставрополье

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Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, всего в салоне автобуса находились 29 человек, включая двух водителей. В отечественной легковушке пассажиров не было.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, однако в качестве одной из основных причин автоаварии сотрудники дорожной полиции рассматривают усталость водителя «десятки», который мог уснуть за рулём. Также сообщается, что «Неоплан» выполнял частный рейс. После столкновения с легковым автомобилем автобус опрокинулся в кювет.

«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, устанавливается степень ответственности обоих водителей, решается вопрос о дальнейшей транспортировке непострадавших в ДТП пассажирах по маршруту следования. Движение транспорта на месте автоаварии не ограничено», — уточнили в ГИБДД.

Добавим, что за шесть месяцев 2017 года в Ставропольском крае произошло более 1,2 тыс. аварий. В них погиб 171 человек и 1659 получили травмы различной степени тяжести. Как отметили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД, это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как было отмечено на заседании в региональном главке, ситуация с дорожно-транспортными происшествиями с тяжкими последствиями, виновниками которых стали нетрезвые водители и злостные нарушители, на Ставрополье по-прежнему остаётся тревожной.

Как сообщало ИА REGNUM, похожая авария произошла в Ставропольском крае в конце февраля 2017 года. Легковой автомобиль KIA Spectra и микроавтобус с туристами столкнулись на 37 км автодороги Минеральные Воды — Кисловодск. В результате инцидента погиб один человек, еще трое пострадали. Аварию спровоцировал водитель иномарки, который не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.