Чебоксары, 17 июля, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В Чувашии — всплеск преступлений в отношении детей. В I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом их число выросло на 30,6%, в том числе почти на 48% — фактов сексуального насилия. В связи «негативной тенденцией» будут проверены органы и учреждения системы профилактики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Tumix.ru Насилие. кукла

В надзорном ведомстве отмечают, что в текущем году «наблюдается устойчивая тенденция к росту преступлений» в отношении несовершеннолетних. Их число за январь-июнь 2017 года возросло на 30,6% — с 395 до 516. «Особую озабоченность» у прокуратуры вызывает рост преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних — на 47,8%, с 46 до 68. Чаще всего это изнасилования (ст.131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ), понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ), половая связь с несовершеннолетним (ст.134 УК РФ) и развратные действия (ст.135 УК РФ).

«Жертвами сексуального порочного отношения становятся дети в возрасте до 12 лет. Взрослые преступники пользуются тем, что в этом возрасте ребенок еще не понимает происходящего, его легче запугать, склонить к тому, чтобы он никому не говорил о том, что произошло. Насильник надеется, что в этом возрасте ребёнок не сможет словами описать произошедшее. Поскольку фантазии ребёнка зачастую смешаны с реальностью и даже если он что-то расскажет, то ему могут не поверить. У детей, подвергнувшихся сексуальным злоупотреблениям, в дальнейшем могут возникнуть глубокие эмоциональные нарушения. Чем тяжелее травма, тем выше риск суицида и более глубоко выражена депрессия», — говорят в прокуратуре.

Согласно общероссийской статистике, несовершеннолетние составляют почти половину от числа жертв насильственных преступлений сексуального характера, являются каждой четвертой жертвой изнасилования, каждой третьей жертвой, вовлеченной в занятие проституцией.

С ужесточением уголовного кодекса ужесточилось и наказание за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, в мае 2017 года в Чувашии 64-летний житель Канаша признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Ему определена мера наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В октябре 2016 года 53-летний житель Чебоксар за публичную демонстрацию половых органов признан виновным в совершении развратных действий, получив 6,5 лет колонии строгого режима.

«Учитывая негативную тенденцию к росту данной категории преступлений, запланирована проверка деятельности органов и учреждений системы профилактики в части своевременности и полноты принятия мер, направленных на противодействие криминальным посягательствам в отношении детей. В целях исключения фактов преступных действий в отношении детей родителям необходимо принимать исчерпывающие меры, направленные на получение детьми надлежащего нравственного и полового воспитания, а также осуществление контроля за их времяпровождением и кругом общения», — говорят в надзорном ведомстве.

В июле в Чувашии было завершено расследование уголовного дела об изнасиловании 9-летней девочки. В совершении преступления обвиняется её 24-летний сводный брат. По версии следствия, утром 16 апреля 2017 года в Чебоксарах обвиняемый, воспользовавшись отсутствием дома взрослых, изнасиловал девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего покинул место преступления. Злоумышленник арестован. Дело направлено в суд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2017 года в Чувашии следственным управлением СКР возбуждено 14 дел по фактам изнасилования и покушений на изнасилование (в январе-мае 2016 года — 23). Принято к расследование 13 уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера (в январе-мае 2016 года — 9).

В июне 2017 года федеральный резонанс вызвало убийство в Чувашии 11-летней школьницы. Девочку искали в Цивильске неделю, с 15 по 22 июня. В поисках были задействованы не только правоохранительные органы, но и сотни волонтёров. 22 июня её тело нашли в одном из гаражей Цивильска, которые были проверены после получения информация об их владельцах. Подозреваемый арестован, дал признательные показания. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пока искали девочку, прокуратура вскрыла факты ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками школы, где училась девочка, а также комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Цивильского района. В надзорном ведомстве отмечают, что семья находилась в социально опасном положении, при этом профилактическая работа с ней на должном уровне не проводилась. Это «стало одной из причин оставления без надзора 11-летней девочки и её безвестного исчезновения». По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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