Санкт-Петербург, 17 июля, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Напомним, святыня, которую в равной степени почитают в западном и восточном христианстве, доступна для поклонения с 13 июля в Свято-Троицком соборе лавры ежедневно с 7 утра до 22 часов. Святые мощи будут открыты для верующих по 27 июля включительно. 28 июля ковчег с мощами св. Николая вернется в итальянский город Бари, где хранится уже много веков.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Поклонение мощам св. Николая

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Как сообщают организаторы паломничества, ожидание в основной очереди к святыне составляет от 3,5 часа утром до 30 минут вечером. Максимальное одновременное количество людей в очереди — до 10 тысяч человек.

В социальной очереди — для инвалидов, передвигающихся на костылях и в колясках, а также детей до двух лет с одним сопровождающим — время ожидания не превышает 30 минут. Помимо жителей Петербурга и Ленобласти, в Петербург на автобусах приезжают паломники из Эстонии и городов России.

В течение дня людям, пришедшим поклониться мощам святителя Николая Чудотворца, оказывают содействие волонтеры и дежурные священники. За прошедшие дни пребывания святыни в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре и на прилегающих территориях чрезвычайных происшествий и конфликтов не произошло.