Ханты-Мансийск, 17 июля, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В Югре предстанут перед судом грабители банка. Им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Константин Аполлонович Савицкий. В ожидании приговора суда. 1895

Напомним, вооруженное нападение на сотрудников банка Малоатлымского отделения ПАО «Сбербанк России» Октябрьского района ХМАО произошло вечером 29 марта 2017 года. Обвиняемым удалось похитить 2,7 млн рублей.

Как пояснял начальник УМВД по ХМАО Василий Романица, двое злоумышленников в масках, вооруженные карабином «Сайга», ворвались в отделение банка. Угрожая оружием сотрудникам банка, они забрали из сейфа деньги и скрылись на снегоходе в тайге.

По горячим следам подозреваемые были задержаны в 23 километрах от места преступления. Их снегоход сломался и они пытались скрыться пешком через тайгу. Похищенные деньги были обнаружены зарытыми в снег. Установлены личности нападавших — это ранее судимые за кражи двоюродные братья из Нягани.

В отношении обвиняемых по п."б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, с применением оружия») избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция вменяемой им статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что еще один житель Нягани в мае 2017 года пытался обчистить банк. Он пытался вскрыть банкоман газо-режущим оборудованием. При попытке вскрытия банкомата, все купюры, а это более миллиона рублей, были уничтожены огнем. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время по данному факту следственным отделом ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 УК РФ («Покушение на совершение кражи»).