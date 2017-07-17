Барнаул, 17 июля, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Проекты двух алтайских предприятий получили одобрение Алтайского гарантийного фонда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, финансовые поручительства фонда на общую сумму 70 млн. рублей предоставлены управляющей компании «Алтайский завод прецизионных изделий» (АЗПИ) и компании «Витамин продукт». Это позволит предприятиям привлечь кредитные ресурсы в размере 143 млн. рублей.

Светлана Шаповалова Агробизнес в Алтайском крае

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Известно, что «Витамин продукт» с использованием государственной финансовой поддержки сможет в полной мере реализовать проект по производству натурального сока из ягод, а также концентрата облепихового масла.

Что касается АЗПИ, то его инвестиционный проект по разработке конструкций и технологий производства импортозамещающей топливной аппаратуры для ДВС Евро 5 и выше реализуется с применением разработок в области нанотехнологий и мехатроники. Его общая стоимость составляет 600 млн. рублей, из которых 300 млн. рублей заемных ресурсов предоставлены предприятию Фондом развития промышленности под льготную ставку 5%. При этом необходимые дополнительные кредитные средства завод привлечет в региональном Сибсоцбанке с использованием государственной финансовой поддержки через Алтайский гарантийный фонд.

Первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев, при обсуждении проектов подчеркнул, что деятельность потенциальных получателей поддержки должна просчитываться с учетом бюджетного эффекта в виде налоговых отчислений.

«Приоритетным правом получения финансовой поддержки должны пользоваться предприниматели, реализующие социально значимые проекты, которые помимо экономической эффективности предусматривают создание новых высокопроизводительных рабочих мест с достойным уровнем зарплаты», — отметил он.

Проект АЗПИ, как ожидается, позволит создать 63 высокопроизводительных рабочих мест, а увеличение объема поступлений в бюджеты различных уровней (общий объем налоговых поступлений за весь период реализации проекта) составит порядка 270 млн. рублей.

Напомним, Алтайский гарантийный фонд призван обеспечивать равныйдоступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам посредством предоставления финансовых поручительств. За время работы фонда поручительствами обеспечены 597 предпринимательских проектов. Объем его капитализации превышает 640 млн. рублей. Банками-партнерами фонда являются 16 кредитных учреждений, действующих на территории региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, для развития бизнеса чиновники советуют алтайским предпринимателям осваивать новые ниши. В качестве перспективных в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры называют: строительство малых перерабатывающих предприятий в сельской местности, широкий спектр платных услуг, включая сферу туризма и отдыха.

По итогам 2016 года адресную поддержку за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов в разных формах получили более 2 000 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных сферах экономики, на сумму 711,5 млн рублей. Ими создано 1 219 новых рабочих мест и сохранено 9 660 рабочих мест. При этом совокупный объем бюджетных средств, направленных на развитие предпринимательского сектора региона из разных отраслевых программ, оценивается на сумму свыше 3,3 млрд. рублей.