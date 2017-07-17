Кингисепп, Ленинградская область, 17 июля, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Традиционный праздник води — коренного народа Ленинградской области — состоялся в деревне Лужицы Кингисеппского района.

Женщина в национальном костюме водского народа

Жители деревни Лужицы вместе с гостями традиционно приносят угощения к общему столу, щедро одаривают друзей и близких. Каждый год удивляет разнообразием блюд из рыбы: представители народа водь известны своим мастерством рыбной ловли, поэтому на их столе всегда есть вкусная уха и другие кулинарные шедевры.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, поздравить вожан с праздником приехали и представители других коренных малочисленных народов Ленинградской области (вепсы, ингерманландские финны, тихвинские карелы, ижоры). Свои выступления гостям дарили ижорские и водские фольклорные коллективы, а на ярмарке народных мастеров любой желающий мог научиться традиционным ремеслам.

Народные гуляния уже несколько лет проходят на поляне неподалеку от здания водского историко-этнографического музея, представляющий из себя традиционный водский дом с хозяйственным двором. До этого в Лужицах уже было два музея, созданных стараниями самих вожан. Оба здания пострадали от пожаров. Новый музей был построен несколько лет назад, с соблюдением всех правил пожарной безопасности. И теперь хранители музея открывают для новых гостей историю водского народа.

В первой части избы расположена богатая экспозиция из подлинных предметов быта. Вторая часть дома-музея — культурный центр, где для жителей деревни и посетителей проходят встречи, обучение водскому языку и ремеслам.

В книге посетителей музея уже находится множество записей с благодарностями от жителей не только разных регионов России, но и зарубежных посетителей. Жители Лужиц всегда рады рассказать о своей истории и тем самым помочь сохранению водских традиций в памяти современного мира.

В России проживает 17 финно-угорских народов, и водь (вожане) — один из самых малочисленных. Двадцатый век сопровождался трагическими событиями для этого народа: репрессии 30-х годов, выселение в 40-х… А в 50−60-е годы представителей этого народа вообще как будто не стало. К примеру, в 1959 году водь не упоминалась в переписи населения.

Во время переписи 2010 года представителями народа водь назвали себя 64 человека. Из них 33 — жители Ленинградской области, еще 26 проживают в Санкт-Петербурге. Для малого народа важно, чтобы сотни тысяч людей, живущих по соседству, познакомились с их традициями и культурой.

На сегодняшний день создана система по сохранению этнокультурной самобытности води: принята государственная программа и оказывается поддержка некоммерческим организациям. Праздник «Лужицкая складчина» также проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти в рамках подпрограммы «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов» государственной программы «Устойчивое развитие в Ленинградской области».