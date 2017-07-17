Ставрополь, 17 июля, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержан глава министерства строительства и дорожного хозяйства Игорь Васильев. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Victor Арест

После обысков в его доме и министерстве, которые прошли 14 июля, следствие ходатайствовало о заключении его под арест. Суд постановил поместить министра под домашний арест, передает ГТРК «Ставрополье».

Во время обысков в кабинетах министерства сотрудников ведомства вывели из здания во избежание утечки информации, передает источник телерадиокомпании. Была изъята финансовая документация.

В правительстве Ставропольского края сообщили, что Васильев оформил больничный и распоряжений о его увольнении пока не поступало.

СМИ связывают арест Васильева со скандалом вокруг массовой подписки ГУПов, подведомственных министерству строительства и дорожного хозяйства, на тиражи местной прессы, пишет NewsTracker.

Как сообщал начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Ставрополью Сергей Никитин, расходы на избыточную подписку газет коммунальные предприятия Ставрополья закладывали в тарифы. Среди таких предприятий были и ГУПы, подведомственные министерству. Таким образом, по мнению журналистов, ведомство откупалось от критики в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ставрополья Владимир Владимиров назначил Игоря Васильева министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в мае 2015 года.

Напомним, в феврале 2015 года в Ставрополе был задержан за взятку в размере 1 млн рублей министр образования и молодежной политики края Василий Лямин. По данным следствия, Лямин потребовал у директора Кисловодского государственного многопрофильного техникума 4 млн рублей в качестве отката за предоставленную субсидию в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2011−2015 годы».

Министр пригрозил увольнением директору техникума, если тот не согласится выплатить деньги. Впоследствии сумма взятки была снижена до 1 млн рублей, при получении которых Лямин был задержан сотрудниками ФСБ.