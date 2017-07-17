Берлин, 17 июля, 2017, 08:52 — ИА Регнум. В бундесвере творится беспорядок: военные жалуются на плохое к ним отношение и сексуальные домогательства, пишет 16 июля Der Spiegel, ссылаясь на официальную статистику министерства обороны ФРГ.

Бундесвер

Согласно статистике, все больше военных бундесвера жалуются на «дурное поведение» руководителей некоторых структур по отношению к своим подчиненным. Если в течение 2016 года было зафиксировано всего 28 подобных жалоб, то за первые полгода 2017 года их уже насчитывается более 56.

Помимо этого, за первые шесть месяцев 2017 года насчитывается 127 жалоб в связи с сексуальным домогательством в подразделениях бундесвера, в то время как за весь 2016 их было всего 128.

Около 96 военных подозреваются в склонности к правоэкстремистским взглядам. Данная тема сейчас актуальна, так как в апреле 2017 года был задержан офицер бундесвера, который вел двойную жизнь и выдавал себя ранее за сирийского беженца.

Прокуратура в Карлсруэ сообщила, что он — не единственный представитель праворадикальных структур в бундесвере: у него есть сообщники.

В связи с этим на бундесвер продолжает «рушиться» критика со стороны многих политиков, требующих провести военные реформы, пишет издание.