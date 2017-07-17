Пекин, 17 июля, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал во время двухдневной Национальной финансовой рабочей конференции, завершившейся 15 июля к более серьезному финансовому регулированию с целью сдерживания рисков, передает агентство «Синьхуа».

David Dennis Китайская юань

По словам китайского лидера, правительство страны должно вести более серьезную работу по своевременному мониторингу, отслеживанию и предупреждению рисков.

Китай будет разрабатывать законы и нормы в целях защиты финансового сектора и улучшения системы макропруденциального регулирования.

Правительство продолжит снижать долговую нагрузку путем ведения твердой, но осторожной монетарной политики, прежде всего направленную на снижение долга государственных предприятий, заявил Си.

Китай также возьмет под контроль рост долга правительственных долгов провинций, улучшать надзор над финансовым сектором, а также займется исправлением дыр в законодательстве.

Напомним, что Национальная финансовая рабочая конференция проводится каждые пять лет, начиная с 1997 года. На ней обсуждаются и уточняются вопросы проведения финансовых реформ.