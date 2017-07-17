Москва, 17 июля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Запрет на рекламу, прерывающую теле‑ и радиопередачи, а также художественные фильмы, которые выходят по воскресеньям, предложили ввести депутаты Государственной думы от ЛДПР, сообщили в пресс-службе фракции.

Телевизор

Инициатива касается той теле‑ и радиопродукции, которая выходит с 6 до 24 часов в последний день недели. Идея принадлежит Игорю Лебедеву, вице-спикеру Государственной думы, Ярославу Нилову, заместителю главы фракции, а также Вадиму Деньгину, первому заместителю главы фракции, и Владимиру Сысоеву, первому заместителю главы комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Запрет предлагается ввести путем корректировки статей 14 и 15 ФЗ «О рекламе».

Согласно документу, составленному представителями фракции, ограничения от рекламы необходимо, поскольку она, «вмешиваясь в жизнь человека», «управляет его сознанием».

Влияние происходит незаметно для телезрителя. Авторы документа подчеркивают, что реклама, проникая в бессознательные сферы, «выходит за рамки коммерческих интересов, навязывая тем самым человеку систему определенных стандартов, мировоззренческих идей и представлений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января 2017 года депутат Госдумы Алексей Чепа («Справедливая Россия») заявил, что нужно разработать стратегию кибербезопасности, которая выявит направление возможных угроз и меры противодействия им. А также уделить особое внимание принятию необходимых законодательных, нормативно-правовых актов, направленных на реализацию доктрины информационной безопасности.