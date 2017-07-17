Барнаул, 17 июля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае наблюдается восстановление потребительского спроса и активизация предпринимательской деятельности в отрасли. По итогам шести месяцев 2017 года оборот розничной торговли в Алтайском крае показал прирост — 100,2% (в сопоставимых ценах) и составил 146,4 млрд. рублей. Такие данные сегодня, 17 июля, со ссылкой на Алтайкрайстат сообщает краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова Алтай

«Рост товарооборота произошел за счет увеличения реализации непродовольственных товаров — 101,2% к уровню 1 полугодия 2016 года, в денежном выражении — 71,3 млрд. рублей. Продовольственных товаров за январь-июнь 2017 года было реализовано населению на сумму 75,1 млрд. рублей или 99,3% к аналогичному периоду 2016 года», — отмечают статистики.

По их данным, за первое полугодие 2017 года в эксплуатацию введено 134 объекта общей площадью более 24,4 тыс. кв. м. Прирост торговых площадей в крае за 1 полугодие текущего года составил 0,8%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о начавшемся восстановлении покупательского спроса и прекращении стагнации власти региона заявляли и в мае 2017 года. Так, по итогам четырех месяцев 2017 года, оборот розничной торговли в стоимостном выражении составил 92,7 млрд. рублей, превысив итоги аналогичного периода прошлого года на 3 млрд. рублей. Продовольственных товаров населению тогда было реализовано на общую сумму 48,6 млрд. руб. (или 52,5% в общем товарообороте), непродовольственных товаров — 44,1 млрд. руб. (47,5%).