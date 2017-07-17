Москва, 17 июля, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее ряд изменений в правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается в понедельник, 17 июля, на сайте правительства РФ.

Torange.biz Правила дорожного движения. Детский рисунок

В частности, изменения в ПДД коснутся повышения безопасности пешеходов, велосипедистов и маршрутных транспортных средств. Также будут введены новые дорожные знаки в целях защиты окружающей среды: «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства».

«В связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действие дорожного знака «Остановка запрещена» отныне распространено и на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта. Кроме того, новые правила разрешают движение велосипедистов в возрасте до 14 лет по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения их взрослыми.