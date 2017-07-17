Красноярск, 17 июля, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В Красноярске ликвидировали подпольный цех по переделке оружия, функционировавший несколько лет.

Пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю Подпольный цех по переделке оружия функционировал в Красноярске несколько лет

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 июля, в краевом УФСБ России, двое красноярцев (1957 и 1963 г.р.) под видом коллекционеров занимались незаконным оборотом оружия.

Уточняется, что сотрудники УФСБ России и ГУ МВД по краю работали совместно. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства одного из «коллекционеров», а также в личном автотранспорте обнаружили целый боевой арсенал: несколько пистолетов системы Макарова, огнестрельное оружие, изготовленное на базе револьвера наган, патроны к этим типам оружия, порох, взрывчатые вещества, а также несколько видов холодного оружия.

В так называемом цеху по производству и переделке оружия обнаружили токарно-фрезерный инструмент и машинные станки. Установлено, что составные части к огнестрельному оружию злоумышленники приобретали в разных регионах РФ. Один из них занимался сборкой и переделкой, другой отвечал за поиск клиентов, желающих приобрести теневую продукцию.

В отношении членов организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Им грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В настоящее время разыскиваются покупатели оружия.

Напомним, не так давно целый арсенал боеприпасов был обнаружен у жителя Саратовской области. На территории частного домовладения жителя села Пудовкина изъяли 34 тротиловых шашки общим весом 7,6 кг, 11 взрывателей к ним, две гранаты Ф-1 с запалами, а также катушку бикфордова шнура. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрировано 4,3 миллиона владельцев оружия, в пользовании которых находится более 6,6 миллиона единиц оружия. По данным Росгвардии, также в стране зарегистрировано 22,9 тыс. частных охранных организаций, из них 5,8 тысячи, использующих в своей деятельности 81 тысячу единиц служебного оружия, а также 3,5 тысячи юридических лиц, в пользовании которых находится около 164 тысяч единиц оружия; свыше 1100 юридических лиц, осуществляющих торговлю оружием и патронами.

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