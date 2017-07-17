Вашингтон, 17 июля, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Российская дипломатическая собственность будет возвращена Москве лишь в том случае, если Вашингтон получит «что-то взамен», передает 17 июля Russia Today.

Огюст Шарпентье. Еврей-ростовщик. 1842

Так сформулировал «условие» возврата дипломатических дач высокопоставленный чиновник из Белого дома.

Напомним, в конце 2016 года Россия лишилась доступа к дипсобственности, находящейся на территория двух американских штатов — Мэриленд и Нью-Йорк. Дипломатические дачи, принадлежащие России, были арестованы в рамках санкций, введенных 44-м президентом США Бараком Обамой.

Кроме того, из страны были высланы 35 российских дипломатов. В МИД РФ, комментируя сложившуюся ситуацию, сообщали о том, что последуют ответные меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что условия по возврату России дипломатической собственности — нарушение норм международного права.

14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проявляемая Государственным департаментом США информационная смелость удивляет уверенностью американских партнеров в том, что Россия не способна говорить в подобной тональности. Действительно, такая риторика не наш выбор, хотя поддержать ее мы можем.