Улан-Удэ, 17 июля, 2017, 06:25 — ИА Регнум. В городе Улан-Удэ, а также в ряде районов Бурятии утром 17 июля наблюдается сильное задымление, несмотря на дождливую погоду. При этом, как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), в Бурятии обстановка остаётся стабильной.

Alh-rb.ru В РАЛХ утверждают, что дым от лесных пожаров в Улан-Удэ принесло из Монголии

В ведомстве, ссылаясь на данные космомониторинга, утверждают, что задымление принесло ветром от природных пожаров, действующих на территории Монголии.

По состоянию на 00:00 часов (местн.) 17 июля в Бурятии ликвидируют четыре лесных пожара на общей площади около 2,2 тыс. га в Кабанском, Джидинском, Кижингинском, Прибайкальском районах. Из них два очага продолжает действовать, ещё два — локализовано.

За прошедшие сутки ликвидирован один очаг в Кабанском районе. Всего с лесными пожарами в регионе борются 305 человек. Используется 67 единиц тяжелой и лесопожарной техники. На тушении лесных пожаров работает вертолёт МИ-8.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в лесах Бурятии продолжает действовать режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Доступ в лес для населения категорически запрещен.

Напомним, по состоянию на 00:00 часов 16 июля в Бурятии тушили три лесных пожара в Кабанском и Джидинском районах на общей площади около 2,1 тыс. В тушении было задействовано 410 человек.