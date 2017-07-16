Ереван, 17 июля, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Поставки российского оружия в Азербайджан — «это самая болезненная сторона армяно-российской дружбы», однако намерения пересмотра военных отношений с Россией крайне опасны и ни к чему хорошему не приведут. Об этом президент Армении Серж Саргсян заявил в интервью телеканалу «Армения», сообщает 16 июля армянский новостной портал NEWS.am.

president.am Президент Армении Серж Саргсян во время интервью телеканалу «Армения»

Комментируя продажу Азербайджану российского оружия, Саргсян заявил, что произошедшее «бросает тень на многое», в том числе на армяно-российскую дружбу, армяно-российское военное сотрудничество.

Тем не менее глава Армении уверен, что пока еще ничего серьезного не произошло. Президент предположил, что Россия могла руководствоваться собственными, приемлемыми для себя соображениями на этот счет.

«Пока еще ничего серьезного не произошло. Если когда-то будут серьезные последствия, тогда можно будет обвинить», — заявил Саргсян.

В отсутствии серьезных последствий для страны Армения не должна идти по пути эскалации напряжения.

«Мы должны считать это долгосрочной политической деятельностью российской стороны по стабилизации ситуации в регионе», — отметил глава государства.

Президент Саргсян заявил также о недопустимости высказываний отдельных армянских политиков о необходимости пересмотра военного сотрудничества с Россией:

«Это крайне опасные слова, что может создать крайне плохую ситуацию. Когда говорите пересмотреть, с кем вы хотите пересмотреть и улучшить — с Турцией или с НАТО? Можно подумать, все с распростертыми объятиями ждут, что Армения придет к ним?»

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года Саргсян заявлял также, что Армения болезненно воспринимает поставки оружия в Азербайджан со стороны России и других членов ОДКБ, понимая при этом, что возможности влияния на эти процессы со стороны Еревана ограничены.

Между тем, по мнению генерал-полковника Леонида Ивашова, военный баланс между Ереваном и Баку был нарушен в том числе из-за российских поставок оружия в Азербайджан, что спровоцировало очередной виток Карабахского конфликта.