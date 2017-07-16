Ярославль, 17 июля, 2017, 00:17 — ИА Регнум. 16 июля жители части Ленинского района Ярославля выбрали нового депутата Ярославской областной думы. К избирательным урнам пришло всего 6,66% избирателей. Первое место занял исполняющий обязанности председателя муниципалитета Ярославля Павел Дыбин, за него проголосовало 1462 человека, или 54,13%, второе место занял представитель ЛДПР, депутат собрания Переславского района Андрей Ватлин, получивший в свою поддержку 585 голосов, или 21,66%. На третьем месте — кандидат КПРФ, менеджер компании «Тензор» Илья Тушин, его поддержало 389 человек, или 14,4%, на четвертом месте — помощник депутата муниципалитета Ярославля от Справедливой России Анатолия Каширина Анатолий Рыков, за него проголосовало 194 человека, или 7,18% пришедших на выборы избирателей.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Голосование с использование КОИБ

Особый интерес к процедуре голосования и подсчёта результатов в этот раз был связан с тестированием нескольких новшеств — кроме уже хорошо известных КОИБов тестировалась работа АРМ УИК (автоматизированное рабочее место для члена участковой избирательной комиссии) и использовались QR-коды протоколов участковых избирательных комиссий. QR-код протокола УИКа позволяет оперативно получить протокол, скачать его данные с помощью QR-ридера. АРМ УИК и QR-код ранее в выборах на территории Ярославской области не использовались. Но об эти технологии планируют применить в регионе и в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

«Выборы прошли спокойно, ровно. Спокойное настроение, не было особой борьбы, просто основные партии представили своих кандидатов, свои платформы, и избиратели спокойно выбирали. Участковые комиссии справились, на мой взгляд, на 4+. Все новые технологии отработаны. Все новшества показали результаты: АРМ УИК сразу показал подсчёт голосов на участке. Экономим время, нервы, силы. КОИБы показали свою эффективность — посчитали голоса на 1,5 часа раньше, чем это делалось на участке с ручным подсчётом. QR-код делает безошибочное сканирование протокола избирательного участка и позволяет ускорить работу наблюдателей. С помощью новых технологий в избирательном процессе мы экономим время, силы и нервы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Координатор ассоциации независимых наблюдателей «Голос» по Ярославской области, член Общественного совета Избирательной комиссии региона Антон Шейнин считает, что столь низкая явка — продолжение тренда низкой явки на дополнительных выборах, который наблюдается в Ярославской области последние годы.

«Длинная кампания Дыбина оказалась гораздо эффективнее, чем тактика «последней мили», которую использовал Андрей Ватлин. На выборах кандидатами использовались различные мобилизационные технологии, но, как мы видим по явке, особого эффекта они не дали. Были шероховатости, но в целом избирательный процесс был организован хорошо. Явка — в тренде по довыборам. Она низкая уже традиционно, тем более летом. Конкуренция низкая, ставка была сделана на мобилизационную, а не на публично-политическую кампанию, в округе практически отсутствовала агитация», — считает Антон Шейнин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, довыборы в Ярославскую областную думу по избирательному округу № 9 проводились в связи избранием Ильи Осипова, ранее избаного в этом округе в областной парламент, депутатом Государственной Думы РФ.