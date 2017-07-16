Москва, 16 июля, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing-737, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Москву, задел хвостом взлетно-посадочную полосу (ВПП) при посадке в аэропорту «Внуково». Об этом сообщают в воскресенье, 16 июля, Вести.Ru.

(сс) Andrei Dimofte Самолёт Boeing-737

«Boeing-737, заходя на посадку в аэропорту Внуково, задел хвостом ВПП, но приземлился благополучно», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа воздушного судна нет.

Официальной информации о случившемся в аэропорту «Внуково» пока нет.