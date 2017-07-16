Париж, 16 июля, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Власти Израиля выступают против соглашения России и США о прекращении огня на юге Сирии. Об этом, как передает газета Haaretz, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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«Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли США и РФ, поскольку оно увековечивает присутствие Ирана в этой стране», — говорится в сообщении.

Высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что Израиль подозревает Иран в намерении отправить в Сирию военный контингент, создать авиабазу и военно-морскую базу для ВМФ страны.

«Это уже меняет картину в регионе по сравнению с той, что есть сейчас», — пояснил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля 2017 г. в юго-западной части Сирии вступило в силу соглашение о перемирии, которое на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге поддержали президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин.

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