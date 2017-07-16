Сочи, Краснодарский край, 16 июля, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 июля намерен посетить в Сочи образовательный центр «Сириус». Об этом сообщает телекомпания НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В следующую пятницу, 21 июля, Владимир Путин посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи, где пообщается со школьниками из 66 регионов РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить ответы на вопросы от главы государства сможет каждый, а не только воспитанники центра. Для этого достаточно отправить свой вопрос через официальный аккаунт НТВ в соцсети «ВКонтакте».

"Самые интересные вопросы, присланные нашими юными зрителями, попадут в программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.