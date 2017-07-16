Москва, 16 июля, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Актер Владимир Толоконников скончался в Москве от остановки сердца. Об этом сообщила РБК агент актера, директор актерского агентства «Маяк» Рита Ленских.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Владимир Толоконников

«Владимир Алексеевич ушел вчера вечером (15 июля), это произошло буквально за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену, — рассказала она. — Вероятной причиной смерти названа остановка сердца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заслуженный артист Казахской ССР, лауреат государственной премии РФ Владимир Толоконников скончался в Москве 15 июля 2017 г. Хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

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