Иркутск, 16 июля, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека, рухнул в озеро Байкал в Иркутской области. Об этом сообщают Вести.Ru.

Pixabay.com Легкомоторный самолёт

ЧП произошло в воскресенье, 16 июля, возле острова Ольхон.

«Спасатели помогли пострадавшим выбраться из воды, — говорится в сообщении. — Двоих доставили в больницу, а остальные сбежали от врачей».

По предварительным данным, экипаж воздушного судна не имел разрешения на полет над Байкалом.

В настоящее время выясняются подробности ЧП.