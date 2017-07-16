«Зенит-2» потерпел второе кряду поражение на старте сезона
Санкт-Петербург, 16 июля, 2017, 19:54 — ИА Регнум. 16 июля на стадионе «Малая спортивная арена «Петровский» был разыгран матч 2-го тура ФНЛ 2017/18 между командами «Зенит-2» и «Динамо Спб». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу номинальных гостей.
В дебюте второго тайма российский вингер Артем Кулишев открыл счет — 0:1.
Статистика матча («Зенит-2"/"Динамо Спб»)
Удары 11/15
Удары в створ 6/6
Владение 57%/43%
На данный момент «Зенит-2» опустился на 17-ю строчку без очков. «Динамо Спб» поднялся на 3-е место, набрав 6 очков.
Составы на матч:
«Зенит-2»: Бабурин, Зуйков, Прудников, Крапухин, Сиротов, Запрягаев, Горулев, Круговой, Зуев, Бургиев, Камышев.
«Динамо Спб»: Генералов, Житников, Цвейба, Песегов, Маркосов, Коротаев, Юрганов, Бычков, Чернышов, Кулишев, Соловьев.
Голы: Кулишев 47 — 0:1.