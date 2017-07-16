Санкт-Петербург, 16 июля, 2017, 19:54 — ИА Регнум. 16 июля на стадионе «Малая спортивная арена «Петровский» был разыгран матч 2-го тура ФНЛ 2017/18 между командами «Зенит-2» и «Динамо Спб». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу номинальных гостей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте второго тайма российский вингер Артем Кулишев открыл счет — 0:1.

Статистика матча («Зенит-2"/"Динамо Спб»)

Удары 11/15

Удары в створ 6/6

Владение 57%/43%

На данный момент «Зенит-2» опустился на 17-ю строчку без очков. «Динамо Спб» поднялся на 3-е место, набрав 6 очков.

Составы на матч:

«Зенит-2»: Бабурин, Зуйков, Прудников, Крапухин, Сиротов, Запрягаев, Горулев, Круговой, Зуев, Бургиев, Камышев.

«Динамо Спб»: Генералов, Житников, Цвейба, Песегов, Маркосов, Коротаев, Юрганов, Бычков, Чернышов, Кулишев, Соловьев.

Голы: Кулишев 47 — 0:1.