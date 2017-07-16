Казань, 16 июля, 2017, 19:26 — ИА Регнум. 16 июля на стадионе «Казань-Арена» был разыгран матч первого тура РФПЛ 2017/18 между командами «Рубин» и «Краснодар». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «быков».

Вячеслав Евдокимов Рикардо Лаборде

На 17-й минуте колумбийский вингер Рикардо Лаборде открыл счет после проникающего паса Маурисиу Перейры — 0:1.

Через 16 минут Лаборде оформил дубль — 0:2.

На 72-й минуте бельгийский вингер Максим Лестьенн сократил отставание в счете после ассиста Магомеда Оздоева — 1:2.

Статистика матча («Рубин"/"Краснодар»)

Удары 11/10

Удары в створ 3/5

Владение 44%/56%

Фолы 13/11

На данный момент «Краснодар» поднялся на третье место, набрав 3 очка. «Рубин» опустился на 14-ю строчку без очков.

Составы на матч:

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Гранат, Кудряшов, Бурлак, М’Вилла, Рочина, Оздоев, Карадениз, Камболов, Канунников.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Шишкин, Газинский, Лаборде, Подберезкин, Перейра, Петров, Масиэл.

Главный арбитр матча: Евгений Турбин.

Предупреждения: Гранквист — 12, Гранат — 45, Рамирес — 77, Кудряшов — 84, Оздоев — 86.

Голы: Лаборде 17 — 0:1, Лаборде 33 — 0:2, Лестьенн 72 — 1:2.