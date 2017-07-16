Нальчик, 16 июля, 2017, 19:22 — ИА Регнум. По факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Казачок» в Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Кабардино-Балкарской Республике.

ru.torange.biz Уголовное дело

ЧП произошло 14 июля в детском оздоровительном лагере, расположенном в станице Котляревская Майского района.

«9 детей в возрасте от 7 до 13 лет почувствовали недомогание после приема пищи и были доставлены в медицинские учреждения района с жалобами на рвоту и тошноту, — говорится в сообщении. — На следующий день с аналогичными жалобами были госпитализированы из лагеря еще 5 детей».

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят по данному факту проверку.

«Ход расследования уголовного дела руководством следственного управления взят на особый контроль», — говорится в сообщении.