Кемерово, 16 июля, 2017, 19:44 — ИА Регнум. В Сибирский федеральный округ ежегодно с 2009 года приезжают делегации родственников (и не только) депортированных в 40-е годы латышей, а вместе с ними — нацист, призывающий Россию покаяться за победу над фашизмом и организующий шествия легионеров СС в Латвии, — Гунтис Калме. Делегации регулярно и приветливо встречают местные власти, предоставляя площадки не только для выступлений, но и для установки лютеранских крестов. Приезд «гостей» ожидается и в 2017 году, заявила корреспонденту ИА REGNUM координатор общественно-политического движения «Суть времени» по Кемеровской области Надежда Вяткина.

Dezido Шествие в честь латышских эсесовцев

В 2016 году делегация из Латвии, возглавляемая кинорежиссером, инициатором создания фонда «Дети Сибири» Дзинтрой Гекой и лютеранским пастором Гунтисом Калме посетила ряд регионов Сибири и 26 июля приехала в Междуреченск (Кемеровская область). Официальной целью визита группы латышей было почтить память депортированных из Латвии соотечественников.

Гостеприимно встретить делегацию властям Междуреченска поручил Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, говорит общественница. Для гостей встречающей стороной были организованы экскурсии и совместный молебен пастора лютеранской церкви с представителем духовенства и общественности. В одном из живописных мест Междуреченска — на горе возле поселка Ольжерас, был установлен лютеранский крест. Посещение делегации Кемеровской области получило широкое освещение в региональных СМИ и на местном телевидении.

По словам Вяткиной, начиная с 2009 года режиссер Дзинтра Гека и оператор Айварс Лубаниетис, путешествуя по Сибирскому федеральному округу, встречаются и записывают свидетельства тех, кто в детском возрасте вместе с родителями с семьями в июне 1941 года были депортированы в Сибирь. Гека и Лубаниетис своей целью называют желание оставить воспоминания для будущих поколений. Всего Гека и ее сподвижники создали 16 документальных лент на основе воспоминаний. Ими были также изданы два выпуска книги «Дети Сибири» на латышском, русском и английском языках.

Однако, пояснила Вяткина, со временем произошла радикализация латышских миссионеров: к ним примкнул пастор Гунтис Калме, прославляющий латышский добровольческий легион СС и возглавляющий ежегодные шествия ветеранов легиона «Ваффен СС».

Общественница напомнила, что 16 марта 2016 года, в день памяти латышских легионеров «Ваффен СС», в Риге Калме возглавил колонну людей, чествующих легионеров, и при возложении цветов к памятнику Свободы сделал важные заявления.

«Сегодня день Латышского легиона. Сегодня мы поминаем наших соплеменников, которые надели форму немецких оккупантов, чтобы бороться с толпами красноармейцев. Они хорошо помнили «Страшный год» (понятие геббельсовской пропаганды, использовавшей сталинские репрессии июня 1941 года для разжигания ненависти к евреям — ИА REGNUM ) и боролись не за Великую Германию, а против бесчеловечного коммунистического режима. Мы должны вернуть им уважение потомков», — сказал Калме.

«Достаточно отнять у народа его героев и тогда можно отнимать у него веру в будущее и право на существование. Герои — источник жизни народа». И продолжил: «Легионеры — ядро латышского воинства. Они боролись против того, что не было частью их земли, и эта борьба не завершена. Всё осталось на прежних местах, и геополитика, и шовинистическая империя. Закончились лишь военные действия, но война ценностей и принципов продолжается».

«Любые компромиссы Россия воспринимает как признак слабости. С ней можно говорить только языком силы», — заявил Калме и вернулся к дню памяти, который он назвал днем национального сопротивления.

«16 марта — это вопрос не о знании истории, а о том, кто мы. Что значит быть латышом и патриотом сегодня? Каким должно быть сегодня Латвийское государство. Борцы мы или филистеры?», — вопросил Калме и потребовал от соотечественников, чтобы те не допустили создания «русской Латвии». «Пока борюсь, существую», — перефразировал Калме Рене Декарта.

«Империя зла рухнула и рухнет империя, которая пытается ее возродить», — заявил Калве и обратился к Богу со словами благодарности: «Спасибо, что дал нам героев и вождей, которые хотя и в чужой форме пошли сражаться за нашу землю, чтобы не повторился «Страшный год», чтобы латыши как основная нация в Латвии чувствовали себя хозяевами на своей земле, а не сиротами. Будем сильными!».

Завершилась эта проповедь ненависти к России коллективным чтением молитвы «Отче наш».

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По словам Вяткиной, составляя маршруты по городам и поселкам Сибирского федерального округа, Гека умело налаживает связи с местными властями.

«Мы писали письма в российские мэрии и администрации, и нас пускали к местам захоронений в Норильске и на Таймыре, где сейчас особые зоны — и туда никого не пускают обычно, даже россиян. За эти годы у нас не было случая, чтобы местные власти нас куда-то не пустили. Они везде очень сотрудничали и помогали», — заявила Гека в интервью порталу «Медуза» 29 октября 2015 года.

Гостеприимный прием латвийской делегации также оказала в июле 2013 года и администрация Бирилюсского района (Красноярский край).

Рассуждая на тему интеграции русских в Прибалтике в интервью изданию LatvijasAvīze, опубликованном 11 апреля 2014 года, Калме недвусмысленно заявил:

«Латвия не обязана заниматься интеграцией оккупантов и их потомков».

Также он сказал несколько слов о покаянии.

«Вопрос о прощении часто эксплуатируется в политических целях. Прощение возможно, когда виноватый осознает, что причинил боль, страдания, ущерб, просит прощения и компенсирует потери. В Евангелии от Луки сказано — «если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему». То есть, существует условие: если обидчик осознает, что он сделал, если он обратился, покаялся и возместил ущерб. Когда это случится, я буду первым, кто простит», — заявил пастор.

«То есть мы должны просить прощения и каяться у нациста!?», — возмущена общественница.

Вяткина подчеркнула, что подобные делегации не имеют права на лояльное отношение региональных властей, добавив, что необходимо исключить всяческую административную поддержку деятельности латвийской экспедиции, возглавляемой откровенным сторонником нацистов, неоднократно призывавшим Россию к покаянию, что равнозначно отказу от исторической правды и формированию комплекса исторической неполноценности.

Социологические исследования показали, что подавляющее большинство граждан России выступает против дискредитации советской истории. Летом 2011 года был проведен соцопрос АКСИО-2, в котором участвовало более 24 тыс. граждан РФ. На вопрос о том, нужно ли «Официально признать величие СССР и всемирное значение его достижений, величие идей, на которых он был построен, величие советского народа, спасшего мир от фашизма», положительно ответили 86% респондентов.

Напомним, на сайте фонда в разделе «Экспедиция в Сибирь» указано, что с 2009 года латвийская делегация не пропустила ни одной поездки в Сибирь, однако информация об экспедиции 2017 года там не указана.