Киев, 16 июля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники запланировано поставить в войска Украины в 2017 году. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук.

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«В 2017 г. запланировано поставить в войска более 10 тыс. единиц вооружения и техники», — говорит он.

При этом Шевчук добавил, что ремонтно-восстановительными подразделениями ВС воссоздана исправность более 6,4 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальйоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.