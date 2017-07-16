Челябинск, 16 июля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В митинге против строительства Томинского ГОКа под Челябинском участвовали подростки. Взрослые заставляли их кричать лозунги против власти, заявили корреспонденту ИА REGNUM некоторые очевидцы.

Nathan Keirn Протест

Мероприятие прошло в парке имени Колющенко Челябинска, на него собралось порядка 500 участников. Многие взрослые, несмотря на дождливую погоду, пришли на протест сами и привели с собой детей. Также на площадке присутствовали подростки и без присмотра родителей. Многие отпрыски были «обвешаны» агитационной атрибутикой против строительства ГОКа. Помимо наружной агитации, взрослые заставляли детей выкрикивать лозунги. Некоторые кричалки из уст детей было слышать непривычно. «…Давай кричи — Дубровского в отставку!!! Долой ГОК…», — раздавались призывы от некоторых родителей, утверждают очевидцы.

В целом наблюдатели отмечают спад энергетики экологических митингов в Челябинске. Возможно, причиной стала погода (шел дождь, люди были в дождевиках, с зонтами). По другой версии количественное падение связывают с подключившимися к экологическим протестам политически мотивированных групп, что отпугнуло людей, выступавших за экологию, но при условии вне политичности протеста. Еще одной версией является то, что у людей наступила апатия, опустились руки, так как строительство Томинского ГОКа в нескольких километрах от Челябинска, несмотря на протесты, все же началось. Старт проекту разработки Томинского медного месторождения был дан на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2017». Руководство «Русской медной компании» (РМК) в торжественной обстановке объявило о начале работ на объекте.

Напомним, в Челябинске экологические активисты, узнав о планах строительства крупного промышленного объекта, — открытого карьера добычи медьсодержащих руд вблизи города Челябинска, организовали протестное движение. В него вступили десятки тысяч челябинцев и жителей близлежащих населенных пунктов. В 2015 году протесты выплеснулись на городские площадки. Активисты стали проводить массовые и одиночные пикеты, проводить флешмобы, митинги. Были собраны подписи против строительства. Как заявляли организаторы сбора подписей, всего их было передано в приемную президента РФ Владимира Путина свыше 150 тыс.

Подписи собирались на пикетах и митингах в Челябинске, а также в населенных пунктах Сосновского района. Митинги в 2015—2016 годах собирали до 5 тыс. человек.

Основная претензия противников строительства гигантского котлована и хвостохранилища (место для сброса отработанной породы) вблизи Челябинска (порядка 25 км от города), несет огромные риски экологии мегаполиса по причине переноса вредной пыли с поверхности хвостохранилища в город. Помимо этого существуют риски загрязнения единственного источника питьевой воды в Челябинске — Шершневского водохранилища.

Представители Томинского ГОКа заверяют, что проект проработан по экологической безопасности и практически не нанесет урона экологии города. Экономически проект выгоден, так как принесет в бюджет Челябинской области до 80 млрд рублей поступлений, предоставит свыше 1200 рабочих мест. Дополнительно компания РМК предлагает проект по рекультивации выработанного Коркинского угольного разреза, который постоянно горит, выделяя вредные вещества. Предполагается, что добываемая порода из Томинского ГОКа будет извлекаться из земли, перевозиться и высыпаться в Коркинский угольный разрез.