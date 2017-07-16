Лондон, 16 июля, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Теннисист из Швейцарии Роджер Федерер выиграл Уимблдонский турнир, обыграв в финале представителя Хорватии Марина Чилича. Решающая встреча, прошедшая 16 июля в Лондоне, завершилась со счетом 6:3, 6:1, 6:4.

James Marvin Phelps aka mandj98 Роже Федерер

Встреча двух спортсменов на теннисном корте продолжалась более 1,5 часов. Эта победа стала для Федерера восьмой на кортах Уимблдона, что является рекордом.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 31 600 000 фунтов.

Теннис. Уимблдон (Великобритания). Финал

Роджер Федерер (Швейцария) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:3, 6:1, 6:4.

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