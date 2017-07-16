Хабаровск, 16 июля, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Для футболистов санкт-петербургского «Зенита», сыгравших не так много матчей во время предсезонного сбора, было принципиально важно стартовать с победы в чемпионате России. Об этом заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини, слова которого обнародованы на сайте клуба.

Вячеслав Евдокимов Роберто Манчини

«Начать с победы было принципиально важно, — говорит итальянский специалист. — Мы сыграли не так много матчей во время предсезонного сбора, поэтому сразу войти в сезон с победы было для нас необходимо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля «Зенит» на выезде переиграл «СКА-Хабаровск» в матче чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Стадион имени Ленина» в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0.

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