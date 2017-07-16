Украина, 16 июля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. 16 июля ночью на улицах Мариуполя (территория Донбасса под контролем Украины) проводилось усиленное патрулирование силовиками из Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) полиции в камуфляжной форме и черных масках. Об этом 16 июля сообщили представители Национальной полиции Украины.

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Кроме пеших и автопатрулей, ночью по Мариуполю разъезжали бронегруппы с участием бойцов КОРДа, которые обыскивали автомашины и прохожих.

«Отработка Мариуполя и побережья Азовского моря продолжается. Для ее проведения созданы группы быстрого реагирования из числа сотрудников областного главка полиции и бронепатрули. Сегодня ночная смена правоохранителей, которая заботится о безопасности жителей и гостей 700-тысячного Мариуполя, прошла инструктаж и уже приступила к несению службы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении представителя украинской полиции говорится, что полицейские провели точечный анализ общей оперативной ситуации в городе и определили наиболее проблемные его участки. Каждый из них будет находиться под усиленным вниманием бронегруппы, которая займется «пресечением попыток дестабилизации и диверсий». Кроме того, улицы будут объезжать и прочесывать мобильные группы силовиков из Киева.