Париж, 16 июля, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Во Франции на 96-м году жизни скончалась писательница Симона Шанже, известная под псевдонимом Анн Голон. Об этом, как передает Le Figaro, сообщила дочь писательницы.

Daniel Visse Анн Голон

Трагедия произошла в пятницу, 14 июля, в Версале.

«Писательница Анн Голон, написавшая серию книг об аристократке и авантюристке Анжелике, скончалась в пятницу в Версале в возрасте 95 лет», — рассказала ее дочь.

По предварительным данным, причиной смерти пожилой писательницы стали последствия перитонита.

Анн Голон — автор серии книг об авантюристке XVII века Анжелике. Всего было создано 13 романов.