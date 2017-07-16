Будапешт, 16 июля, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич выиграли «золото» чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, в технической программе дуэтов. Чемпионат проходил в Будапеште (Венгрия), финал состоялся сегодня, 16 июля.

Alexandr Podgorchuk/Klops.ru Синхронное плавание

Российские синхронистки набрали 95,0515 балла, опередив представительниц Китая Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь (94,0775 балла) и украинский дуэт Анна Волошина — Елизавета Яхно (92,6482 балла).

Для Колесниченко эта медаль стала второй на текущем чемпионате мира. Ранее она завоевала «золото» в технической программе солисток.