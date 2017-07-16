Москва, 16 июля, 2017, 15:01 — ИА Регнум. За 2017 год транспортная прокуратура привлекла к ответственности семь авиакомпаний, которые задерживали рейсы в московских аэропортах. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на старщего помощника прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерину Короткову.

TheeErin Задержка рейса

Она рассказала, что прокуратура ежедневно контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в столичных аэропортах, а также проверяет соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров.

По словам Коротковой, в большинстве случаев причинами отмены или задержки рейсов в 2017 году стали погодные условия. Однако в ряде случаев причинами стали — техническое состояние или отсутствие резервных самолётов.

За прошедшие месяцы 2017 года ММТП возбудила 14 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией») в отношении авиаперевозчиков — «Аэрофлот», «Победа», «Северный Ветер», Royal Flight, Red Wings, АК «РусЛайн» и авиапредприятия «Газпром авиа».

По результатам этих дел виновные были привлечены к различным штрафам — 25 тыс. рублей для должностных лиц и 100 тыс. — для юридических лиц.

Отмечается, что за весь 2016 год таких дел было возбуждено 20.

Кроме того, было внесено уже четыре представления об устранении нарушений закона. Четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.