Париж, 16 июля, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Французская писательница Симона Шанже, известная под псевдонимом Анн Голон скончалась сегодня, 16 июля, в Версале. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дочь писательницы Надин Голубинову.

Mercadolibre.com.mx Angélique, le Chemin de Versailles. Обложка романа

Шанже было 95 лет. Она боролась с осложнениями после перенесённого перитонита, однако принимала достаточно активное участие в различных мероприятиях.

Наибольшую известность Шанже принесла серия книг об авантюристке XVII века Анжелике. Вместе со своим супругом Всеволодом Голубиновым, который писал под псевдонимом Серж Голон, она создала 13 романов об Анжелике.

Первый роман «Анжелика — маркиза ангелов», был издан в 1957 году.

По мотивам произведений Шанже были сняты шесть фильмов: «Анжелика — маркиза ангелов» 1964-го и 2013 года, «Великолепная Анжелика», «Анжелика и король», «Неукротимая Анжелика», «Анжелика и султан».

В пяти из этих фильмов главную роль сыграла актриса Мишель Мерсье.