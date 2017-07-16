Севастополь, 16 июля, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Севастопольское предприятие «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» получило первые 37 троллейбусов по контракту с транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Низкопольные троллейбусы оснащены кондиционерами и могут работать без электросети, на автономном ходу. На церемонии выпуска троллейбусов на маршруты 16 июля в Севастополе присутствовал министр транспорта Максим Соколов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы «Севэлектроавтотранс» Троллейбус

«В Севастополе продолжается лизинговая программа по обновлению парка подвижного состава общественного транспорта. Сегодня происходит выпуск на линию первой партии троллейбусов, следующая партия будет поставлена в следующем месяце. В общем объеме Севастополь получит 78 новых троллейбусов», — сказал министр транспорта РФ.

«Это современная техника, отвечающая международным стандартам. В первую очередь, это экологичный транспорт, и Минтранс поддерживает развитие именно такой техники в наших городах», — сказал министр.

Новые троллейбусы изготовлены по заказу на заводе «Тролза», кроме стандартного питания от электросети, они могут работать на автономном ходу. Кроме этого, в машинах установлена система кондиционирования и приспособления для удобного проезда пассажиров с ограниченными возможностями.

Как сообщил ИА REGNUM директор «Севэлектроавтотранса» Виктор Гончаров, на городские маршруты вышли первые 12 из поступивших машин.

Государственной программой развития пассажирской маршрутной сети Севастополя в 2017 году, по линии лизинга запланировано получение предприятием 78 новых троллейбусов.

«Согласно контракту, это 44 троллейбуса марки «Тролза» с автономным ходом до 1,5 кми 34 троллейбуса марки «Мегаполис» на автономном ходу до 15 км», — сказал Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, практически исполнены два договора лизинговых поставок автобусов — город получил 90 автобусов небольшой вместимости. В начале июля Севастопольское предприятие «Севэлектроавтотранс» поставило на маршруты 25 низкопольных автобусов большой вместимости, изготовленные на заводе «Нефаз».