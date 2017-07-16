Севастополь, 16 июля, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ намерено увеличить программу лизинга до 2,7 млрд рублей на покупку пассажирских катеров и дорожной техники для Севастополя. Об этом в Севастополе 16 июля заявил министр транспорта Максим Соколов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) Севастополь получает и получит в ближайшее время общественный транспорт на сумму 2,5 млрд рублей, сообщил Соколов.

«Но мы прорабатываем изменения в программу по инициативе врио губернатора Севастополя с тем, чтобы дополнительно включить в программу лизинга морские суда, которые будут заниматься городскими перевозками — это довольно редкая позиция», — сказал министр.

Кроме этого, с учетом объемов работ по ремонту и капитальному строительству новых дорог в городе федерального значения, минтранс готов дополнительно включить в программу технику для проведения дорожных работ. «Этот объем увеличит общую сумму на 200 млн рублей», — добавил Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор Владимир Базаров заявлял ранее о потребности Севастополя в 10−15 пассажирских катерах.

Добавим, что в Севастополе морской пассажирский транспорт соединяет маршрутами центр города (Графская пристань), Северную сторону, Радиогорку и Инкерман.

Базаров уточнил, что в городе назрела потребность запустить морскую пассажирскую линию из центра в туристические места — в музей-заповедник «Херсонес Таврический» и на «Константиновскую батарею».