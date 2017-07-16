Нижний Новгород, 16 июля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. 16 июля в ходе забега «Кремлевская стена» в Нижнем Новгороде умер участник забега на дистанцию 10 км, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мужчине стало плохо на последнем подъеме, он не добежал до финиша 400 метров и скончался.

Андрей Репин ИА REGNUM Забег «Кремлевская стена» в Нижнем Новгороде

Пока неизвестны возраст и причина смерти участника, его отвезли в одно из медицинских учреждений города. Известно только, что он занимался в одной из школ бега Нижнего Новгорода.

По сообщению корреспондента ИА REGNUM, в ходе забега еще нескольким участникам вызывали скорую помощь. Возможно, это связано еще и с тем, что в городе сегодня жаркий солнечный день.

Все дистанции забега проходят в один круг. Старт и финиш всех дистанций — на площади Минина между памятником Чкалову и перекрестком с ул. Минина. Участники бежали сегодня дистанции 3,3 км, 10 км и полумарафон. Также был организован детский забег. Дистанции 10 км и полумарафон имеют один длинный спуск на 4-м километре (протяженность около 1 км) и один длинный подъем.

Отметим, что все участники забега во время регистрации должны предоставить медсправку с разрешением врача участвовать в забеге, а также подписать заявление о снятии ответственности с организаторов за свое здоровье и последствия.