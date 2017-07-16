Калуга, 16 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Порядка 24,5% составила доля выручки Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области от реализации гражданской продукции в структуре доходов по итогам 2016 года.

Пресс-служба ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина На предприятии

Это лучший показатель среди 22 предприятий оборонно-промышленного комплекса Калужской области, сообщает 16 июля корреспондент ИА REGNUM.

Так, в прошлом году ОНПП «Технология» на 2,3% увеличило выпуск изделий остекления для железнодорожного транспорта, также на 10,6% вырос объем продаж изделий из полимерных композиционных материалов для гражданской авиации и космической отрасли, на 2,4% — продукции для металлургии и атомной промышленности. Рост был обеспечен не только за счет активного освоения новых рынков сбыта и работой со стратегическими партнерами, но и благодаря вводу нового оборудования и увеличению производственных мощностей.

В планах предприятия 2017 года — довести выручку от продукции гражданского назначения до 1,4 млрд рублей, что составляет более 20% в общем объеме.

«Президент России Владимир Путин поставил конкретную задачу: довести долю гражданской продукции до 30% к 2025 году. Если существующий тренд удастся сохранить, то этих показателей «Технология» достигнет раньше», — заявил генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Калужской области предлагают создать центры компетенций по заготовительному, литейно-кузнечному, гальваническому, термическому и иным производственным направлениям. По мнению разработчиков проекта, центры можно организовать на базе одного из предприятий — лидеров по указанным направлениям, либо через создание совместных производств. Услугами таких центров может воспользоваться при необходимости любой производитель, тем самым снижая собственные затраты, сокращая сроки освоения и вывода на рынок новых и усовершенствованных продуктов.