Калуга, 16 июля, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Калужские власти решили осуществить в регионе социальную программу «Забота» по примеру Рязанской области, где она успешно действует с 2012 года, сообщает 16 июля корреспондент ИА REGNUM .

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

По словам президента Калужской торгово-промышленной палаты Виолетты Комиссаровой, в рязанской программе «Забота» участвуют магазины продовольственных и промышленных товаров, аптеки и предприятия бытовых услуг. По специальным картам предприятия торговли, гражданам, относящимся к льготным категориям, предлагают продукцию и услуги со скидкой. Всего уже выдано более 200 тысяч социальных карт. «Забота» также позволяет поддержать местных товаропроизводителей и торговлю.

С целью знакомства с этимопытом в Рязани побывала калужская делегация. В местной торгово-промышленной палаты, курирующей «Заботу», состоялась встреча с ее участниками и представителями органов исполнительной власти. Калужане также посетили магазины, которые включены в программу. Был подготовлен пошаговый план внедрения такой программы в калужском регионе.

«Это, прежде всего, социальный проект. На первом месте — задача обеспечить для людей с низкими доходами доступность качественной продукции региональных производителей, — заявила Виолетта Комиссарова. — Для предприятий области это станет хорошей возможностью получить гарантированный рынок сбыта товаров и повысить их узнаваемость, для торговли — расширить круг покупателей».

Напомним, что в октябре 2012 года был дан старт рязанской социальной программе «Забота». Программа позволила не только оказывать реальную помощь людям с невысоким достатком, но и поддержать местных производителей и предпринимателей. За основу была взята аналогичная программа «Ветеран», реализуемая в подмосковном городе Химки, где была сформирована специальная торговая сеть для малоимущей и льготной категорий населения.

Инициатором и организатором программы «Забота» выступила Рязанская торгово-промышленная палата при поддержке администрации города Рязани. Магазины социальной торговой сети создавались в каждом районе города.

Итоги работы программы свидетельствуют, что она развивается довольно активно и эффективно. Если в начале ее действия в социальной торговой сети было всего 14 продовольственных магазинов, то в настоящее время их более 63. Перечень продовольствия, которое можно приобрести по картам «Заботы», также значительно расширился. В настоящее время участниками «Заботы» являются 31 поставщик продуктов питания. За время работы программы список разных категорий льготников, имеющих право на получение карты «Заботы», постоянно расширялся, и сегодня он составляет 18 категорий.