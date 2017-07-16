Москва, 16 июля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Гидрометцентр объявил в Москве и области на 16 июля желтый уровень погодной опасности. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 16 июля, на сайте метеослужбы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган в Москве 29 мая 2017 года

Желтый уровень обозначает, что погода в регионе представляет собой потенциальную опасность. Стоит отметить, что жетый уровень погодной опасности объявлен в большинстве регионов Центрального федерального округа.

По данным Гидрометцентра, 16 июля в Москве и Московской области ожидается сильный ветер, гроза и дождь.