Москва, 16 июля, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В Москве на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Казахской ССР, лауреат государственной премии Российской Федерации актёр Владимир Толоконников. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили журналистам друзья семьи актёра.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Владимир Толоконников

Сообщается, что ещё накануне, 15 июля, Толоконников чувствовал себя хорошо. Он принимал участие в съёмках кинофильма «СуперБобровы-2». Однако в ночь на 16 июля актёр скоропостижно скончался.

Причина смерти актера пока не называется.

Хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Наибольшую известность Толоконникову принесла роль Полиграфа Шарикова из фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» (экранизация романа Михаила Булгакова).

Также актёр снимался в эпизодических ролях многих российских кинофильмов и сериалов. Известна его роль старика Хоттабыча в приключенческой интернет-комедии по мотивам романа Сергея Обломова"Медный кувшин старика Хоттабыча».