Дагестан, 15 июля, 2017, 21:52 — ИА Регнум. 15 июля на стадионе «Анжи-Арена» был разыгран матч первого тура РФПЛ 2017/18 между командами «Анжи» и «ЦСКА». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей из Москвы.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 21-й минуте матча защитник сборной России Виктор Васин открыл счет ударом головы после подачи с углового бразильца Витиньо — 0:1.

На 49-й минуте российский атакующий полузащитник Александр Головин удвоил преимущество гостей мощным ударом в дальний угол из-за пределов штрафной — 0:2.

Через 15 минут российский форвард Иван Маркелов вернул «Анжи» в игру после разрезающего паса Хаса Мамтова — 1:2.

На 74-й минуте израильский опорный полузащитник Бибрас Натхо восстановил разрыв в счете ударом с пенальти — 1:3.

Статистика матча («Анжи"/"ЦСКА»)

Удары 8/8

Удары в створ 4/5

Владение 38%/62%

Фолы 9/13

На данный момент «ЦСКА» поднялся на первое место, набрав 3 очка. «Анжи» опустились на 16-ю строчку без очков.

Составы на матч:

«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Карасев, Липартия, Афонин, Гулиев, Яковлев, Маркелов.

«ЦСКА»: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Натхо, Витиньо, Дзагоев.

Главный арбитр матча: Владимир Сельдяков.

Предупреждения: Яковлев — 41, Полуяхтов — 74, Данченко — 90+1, Головин — 90+3.

Голы: Васин 21 — 0:1, Головин 49 — 0:2, Маркелов 64 — 1:2, Натхо (пен) 79 — 1:3.